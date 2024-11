Microgame ottiene certificazioni ISO 9001 e ISO 27001 e punta su gioco sostenibile

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – Microgame annuncia l’ottenimento delle certificazioni ISO 9001 e ISO 27001, “a dimostrazione dell’impegno costante dell’azienda verso la qualità, la sicurezza e l’eccellenza dei servizi. Questi risultati – si legge in una nota – rappresentano un traguardo significativo nel percorso di Microgame, che intende continuare a crescere, puntando anche su altri importanti temi come la sostenibilità e la parità di genere”. Le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001 “confermano l’impegno di Microgame nel mantenere elevati standard di qualità e sicurezza. La ISO 9001, standard internazionale per la gestione della qualità, garantisce che i processi aziendali siano ottimizzati per offrire prodotti e servizi che rispondano pienamente ai requisiti di qualità e alle esigenze dei nostri clienti. La certificazione ISO 27001, invece, conferma l’importanza attribuita alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni di clienti e partner”.

Microgame ricorda di avere intrapreso un percorso che porterà l’azienda a ottenere altre certificazioni in ambiti rilevanti per il settore e per la società. Tra queste, il G4 per il gioco responsabile, la ISO 26000 per la Responsabilità Sociale e la UNI/PDR 125 per la parità di genere. Progetti, questi, che non fanno altro che sottolineare l’interesse costante per un miglioramento dei servizi offerti anche in tema di sostenibilità e gioco sicuro, nonché l’impegno profuso verso una cultura aziendale basata su inclusione e pari opportunità.

Come sottolinea il Ceo Marco Castaldo “siamo orgogliosi di aver conseguito le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001, traguardi che rappresentano il nostro impegno per qualità e sicurezza. Questi riconoscimenti sono una base solida per continuare a migliorare il nostro operato. Il nostro obiettivo non si ferma qui: siamo determinati a consolidare il nostro percorso anche in ambiti come il gioco sostenibile, la responsabilità sociale di impresa e la parità di genere. Il nostro successo si basa sulla fiducia di clienti e partner e sull’impegno a operare con responsabilità e trasparenza. Continueremo a lavorare con dedizione per costruire un futuro sempre più inclusivo e sostenibile”.