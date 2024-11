Gb: ‘coraggiosa e umile’, omaggio di Kate a 17enne che l’aveva ispirata in lotta cancro

Londra, 28 nov. (Adnkronos) – La principessa Kate e il principe William hanno scritto un emozionante omaggio a Liz Hatton, morta di cancro all’età di 17 anni, descrivendo l’adolescente come “coraggiosa e umile”. “Siamo dispiaciuti di apprendere che Liz Hatton è purtroppo scomparsa – hanno scritto su X i principi di Galles – È stato un onore aver incontrato una giovane donna così coraggiosa e umile. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i genitori di Liz, Vicky e Aaron, e con suo fratello Mateo in questo momento incredibilmente difficile. W & C”

La ragazza, a cui Kate aveva consigliato di realizzare il suo sogno di dedicarsi alla fotografia mentre era alle prese con una rara forma di cancro, è morta ieri sera. La diciassettenne di Harrogate era stata ritratta stretta in un abbraccio da Kate al Castello di Windsor in ottobre, dopo essere stata invitata a scattare delle foto a William durante una cerimonia. I principi avevano dichiarato in un messaggio personale all’inizio dell’autunno che Liz è una “giovane fotografa di talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi”.

A gennaio, Liz Hatton aveva iniziato a impegnarsi in una lista di progetti fotografici, dopo che le era stato diagnosticato un tumore aggressivo e le erano stati dati dai sei mesi ai tre anni di vita. La madre, Vicky Robayna, ha condiviso la notizia della scomparsa della figlia su X, con un omaggio alla sua “incredibile figlia” e alla gentilezza, all’empatia e al coraggio che ha dimostrato, dicendo che “ha volato alto fino alla fine”.