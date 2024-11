Ue: Lupi, ‘contento per ruolo Fitto, farà crescere Europa’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Oggi siamo tutti contenti, chi nei mesi scorsi diceva che l’Italia non sarebbe stata protagonista della nuova Commissione europea è stato smentito. Raffaele Fitto, una delle figure più autorevoli del governo italiano, andrà in Europa a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo con deleghe importanti per, come ha detto lui stesso, far crescere l’Europa tutta, non solo l’Italia. Personalmente sono molto contento perché un amico come Raffaele oggi ricopre un ruolo così fondamentale e delicato per i prossimi 5 anni. E’ il frutto delle sua capacità e di quelle di tutto il Centrodestra”. Lo dice il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.