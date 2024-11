Trasporti, Garavaglia (Iulm): “Coinvolti in ciò che riguarda ecosistemi sostenibili e territorio”

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – “Questo evento è importante e anche i nostri studenti hanno sentito la necessità di partecipare. Ci siamo sentiti particolarmente coinvolti in ciò che riguarda gli ecosistemi sostenibili e il territorio, anche nel contesto di Regione Lombardia”. Con queste dichiarazioni, Valentina Garavaglia, rettrice dell’università Iulm di Milano, è intervenuta durante l’evento ‘Fili per il futuro delle città: un nuovo metabolismo urbano con reti ecologiche e sociali’, organizzato a Milano da Fnm.

“Le università che entrano nel territorio anche dal punto di vista della partecipazione ai processi costruttivi e creativi con le idee sono atenei vivi. Iulm ci tiene moltissimo ad essere un ateneo vivo. Grazie per averci dato la possibilità di esserci. Auguro a tutti un buon lavoro e una serie di incontri che possano stimolare ciascuno per poi applicare ciò che trarremo nella nostra quotidianità”, conclude la rettrice.