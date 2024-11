Medicina: Toccalini, ‘ok a ddl per stop a test ingresso, battaglia storica Lega’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Con l’ok del Senato al Ddl per lo stop al test d’ingresso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria si vince una battaglia storica della Lega. Una riforma dell’accesso a queste facoltà che vedrà abolito un questionario di dubbia utilità che ha fatto molto parlare di sé nel corso degli anni per le modalità di selezione dei futuri studenti. Ora a vincere sarà la meritocrazia: dopo il primo semestre saranno gli esiti degli esami a selezionare i migliori. Una risposta concreta per i nostri giovani che non si vedranno più precludere il futuro per una banalità”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani del Carroccio.