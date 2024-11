Mattarella: ‘partecipazione più che mai necessaria in epoca smarrimento’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Gli interlocutori sociali, i corpi intermedi, come la vostra associazione, accanto a una attività di rappresentanza di interessi, esprimono una preziosa funzione di attore sociale. Il dialogo che intrattenete con le istituzioni, con i territori, rappresenta humus fecondo per la democrazia del nostro Paese, proponendo un canale di partecipazione più che mai necessario in un’epoca di smarrimento. L’artigianato, ‘antica gloria d’Italia’ -e, aggiungo, sempre nuova- costituisce peraltro un elemento di autenticità, un antidoto all’omologazione sociale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea della Confartigianato.