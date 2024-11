Malattie rare, Luppi (Msd Italia): “Impegnati in corretta informazione sulla Iap”

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – “L’impegno di Msd Italia è concreto e oggi punta i suoi riflettori su una campagna di comunicazione dedicata alla corretta informazione sull’ipertensione arteriosa polmonare, una malattia rara che ancora oggi vede un ritardo nella diagnosi. Il ritardo diagnostico comporta il progredire della malattia, rendendo difficile essere poi incisivi nel migliorare la salute del paziente stesso”. Lo afferma la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, Nicoletta Luppi, in occasione del lancio della campagna di disease awareness promossa da Msd con il patrocinio di Amip (Associazione malati ipertensione polmonare) e Aipi (Associazione ipertensione polmonare italiana), intitolata ‘Al cuore del respiro. Ipertensione arteriosa polmonare, conoscila in profondità’, che ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza su questa grave condizione clinica che, se non adeguatamente trattata, degenera coinvolgendo anche il cuore, che non riesce più a pompare sangue attraverso i polmoni.

“Il nostro impegno naturalmente non si esaurisce con la corretta informazione – aggiunge Luppi – Da più di vent’anni studiamo le malattie rare e l’ipertensione arteriosa polmonare in particolare, e siamo presenti anche in commercio da oltre 7 anni con una soluzione. Ma sappiamo che c’è ancora tanto, troppo, da fare perché fino a oggi non si è arrivati a quella che deve essere la chiave di volta, come successo già in altre aree terapeutiche, come in oncologia o in altre aree e in altre malattie rare”.

“L’impegno di Msd Italia è dunque quello di continuare a investire in ricerca. Lo abbiamo fatto anche nel mondo, certamente, ma anche in Italia – evidenzia Luppi – Lo scorso anno abbiamo investito 103 milioni di euro in ricerca clinica e sviluppo, più del 15% di tutti gli investimenti in ricerca clinica del nostro Paese. Lo vogliamo fare seriamente e concretamente. In Italia abbiamo i migliori ricercatori e i migliori clinici al mondo. E’ importante – rimarca – che anche i nostri pazienti italiani possano trovare espressione all’interno della ricerca clinica e possano avere accesso anni prima a quella che sarà l’innovazione del futuro, perché la loro vita da oggi possa essere diversa e possano puntare, anche con l’ipertensione arteriosa polmonare, a un invecchiamento attivo e in buona salute”.