Furto banche dati: Gallo e Calamucci chiedono di essere interrogati, pm Milano valuta

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – L’ex poliziotto Carmine Gallo e l’esperto informatico Samuele Nunzio Calamucci, arrestati lo scorso 25 ottobre nell’inchiesta sul presunto dossieraggio illecito, hanno chiesto di essere interrogati dal pm di Milano Francesco De Tommasi. Una richiesta, per potersi difendere, su cui la procura farà le sue valutazioni. Intanto, nei prossimi giorni la procura depositerà alcuni atti al Tribunale del Riesame davanti al quale è stata ribadita la richiesta di tredici custodie cautelari in carcere per altrettanti indagati e i domiciliari per tre, tra cui Enrico Pazzali, titolare della Equalize, società al centro dell’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali, e presidente auto sospeso della Fondazione Fiera Milano.