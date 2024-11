Economia: Mattarella, ‘artigianato parte storia Italia e motore sviluppo’**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Un fenomeno non è mai venuto meno dai tempi delle corporazioni medievali sino a oggi: quello dell’artigianato. Potremmo ben dire che nel Dna delle abilità e dei saperi degli artigiani risiede tanta parte della storia d’Italia, di cui costituisce, tuttora, un motore di sviluppo. Di certo, nessuno può considerarlo parte residuale dell’economia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea della Confartigianato.

“Le imprese artigiane -ha ricordato il Capo dello Stato- costituiscono oltre il 20% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Rappresentano il 15% degli occupati, oltre a costituire un fattore di identità, strettamente legato anche al made in Italy. La Repubblica ha saputo riconoscere questo valore, con un riferimento esplicito nella Costituzione”.

“Il favor costituzionale -ha quindi spiegato Mattarella- esprime il proposito di dare impulso al lavoro autonomo, alla crescita di una società plurale, in cui venisse favorito il rafforzamento delle basi democratiche del Paese”.