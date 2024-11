Dl flussi: Montaruli (FdI), ‘da governo coraggio e trasparenza mancati a sinistra’

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “Ci vuole coraggio e trasparenza. L’immigrazione va organizzata, regolamentata, altrimenti resta sempre e solo un’emergenza che fa il gioco del business dell’accoglienza, come per anni, mentre morivano in mare i migranti, vittime dei trafficanti, è stato fatto dai governi di sinistra”. Lo dice Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’emergenza fa male a tutti i cittadini e produce disordine, abbandono, disgregazione sociale, insicurezza, criminalità, proprio nelle aree più sollecitate e talvolta fragili delle città, come le periferie -prosegue-. Per questa ragione, il voto di approvazione alla Camera del Decreto Flussi è importante: traccia un percorso nuovo, trasparente, consente di distinguere chi ha diritto alla protezione e chi no, perché non ha rispettato la legge. Questo governo si è occupato per primo e con coraggio di verificare i reali numeri delle richieste di nulla osta al lavoro in relazione al numero di imprese locali”.

“In Campania, più che in altri territori, è stato rilevato un numero sproporzionato di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari rispetto a quello delle aziende operanti sul territorio, richieste che poi non hanno condotto ad alcun contratto di lavoro”, aggiunge.

"Ci è voluto il coraggio di questo governo, presieduto dal Presidente Giorgia Meloni, che ha portato all'esposto All'Antimafia nel giugno scorso, a smascherare la realtà delle cose: se non si interrompe un circuito come quello in atto in regione Campania, come in altri territori, c'è solo lo sfruttamento dei migranti e nessuna integrazione. Governare significa gestire i flussi. E dalla Camera, in queste ore, prende vita questo percorso di trasparenza e coraggio avviato con il Decreto Flussi, che sarà convertito in legge, dopo il passaggio in Senato, entro il 10 dicembre", conclude Montaruli.