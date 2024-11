Sostenibilità: alla Camera cerimonia Premio De Sanctis

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Gianfranco Ravasi, Roberto Sancinelli, Alessandro Lanza e il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile: sono i vincitori della Prima edizione del Premio De Sanctis Sostenibilità, premiati oggi in una cerimonia nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio. “Credo che anche Francesco De Sanctis, che pure non amava i preti, sarebbe felice di inaugurare il premio alla Sostenibilità conferendolo al cardinal Ravasi”, ha detto Gianni Letta, presidente del premio De Sanctis.

Oltre a Letta, alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis, l’ex-ministro Edo Ronchi tra gli altri. Il premio è stato organizzato in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e la Camera dei deputati, con la partecipazione di Automobile Club d’Italia (Aci), Snam, Eni, Erion, Gewiss, Bcode, Ecomed, con il patrocinio Rai e la media partnership del Gruppo Editoriale Athesis.

“Noi siamo alle soglie del Giubileo -ha ricordato Ravasi nel suo intervento- e nel capitolo 25esimo del terzo libro della Bibbia c’è la descrizione degli impegni giubiliari e il primo tra questi prescrive di non seminare, non mietere, non vendemmiare” nell’anno giubilare e “vivere solo dei beni e dei prodotti che la terra stessa offre”. E questo in un’ottica di sostenibilità può essere declinato come impegno, ha sottolineato il cardinale, “a ritornare a sentire la Terra come sorella”.