Calcio: Lega Serie B, possibile corsa a quattro per la presidenza

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – La corsa alla presidenza della Lega calcio della Serie B potrebbe essere molto folta, con quattro candidati. Oggi la Lega B ha convocato le nuove elezioni per il 16 dicembre per trovare la nuova governance in vista delle elezioni federali programmate il 3 febbraio. In corsa per la carica di numero uno del campionato cadetto, ci sarà sicuramente il presidente uscente Mauro Balata e quello che è stato il suo competitor nell’ultima tornata, non conclusasi con l’elezione, il manager Vittorio Veltroni. Ma a loro due si potrebbero aggiungere altri due nomi come quello di Luigi Carraro, attuale presidente della Federazione Internazionale di Padel e Paolo Bedin, nonostante l’incompatibilità del suo attuale ruolo di dg della Lega Pro.