Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto esprimere personalmente la sua solidarietà e vicinanza al sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, vittima di un’aggressione e di una tentata rapina nella sua abitazione. La notte tra mercoledì e giovedì è stata segnata da momenti di terrore per il primo cittadino del comune sannita, noto per essere il più “vitato” d’Italia, teatro di un episodio che ha suscitato sgomento e preoccupazione in tutta la comunità.

