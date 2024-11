Autoritratto della violenza di cui sono vittime le donne. Rappresentazione di una realtà che ogni anno uccide, sfigura, ferisce, crea orfani e lascia vuoti incolmabili. È giunta ieri alla sua IV edizione l’iniziativa Selfportrait promossa da diverse associazioni della città con il Centro Studi Carmen Castiello per richiamare l’attenzione sulla piaga della violenza sulle donne. Una rappresentazione forte per scuotere le coscienze: un corteo funebre messo in scena lungo il corso Garibaldi con le danzatrici vestite di nero, corpi senza vita che la violenza di uomini ha voluto cancellare da questa terra.

