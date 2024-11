Rogo nella notte a Solopaca, distrutte bisarca e auto

Bisarca con carico auto in fiamme in un piazzale aziendale ubicato nel territorio di Solopaca non lontano dalla Statale 372. Danni pesantissimi per il carico e il mezzo pesante, carbonizzati dalla furia dell’incendio, così come una vettura parcheggiata non lontano da dove era collocata la bisarca ma evitata ad ogni modo una possibile ulteriore propagazione del rogo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, con due equipaggi, che hanno lavorato intensamente per alcune ore e domato le fiamme prima circoscrivendole e poi estinguendole.

