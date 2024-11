Non si sbilancia, Gino Abbate in ordine alla querelle interna al suo partito, precisamente allo scontro De Luca-Schlein. Oltretutto, ben difficilmente sarà direttamente della partita tra un anno. Che punti al massimo scranno di Palazzo Mosti non è affatto un mistero. Ma non è per questo che ha maturato un giudizio severo del governo Mastella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia