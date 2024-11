Mo: governo israeliano pronto a prorogare servizio 320.000 riservisti fino a marzo 2025

Tel Aviv, 23 nov. (Adnkronos) – Il governo israeliano è pronto ad approvare, durante la riunione settimanale di domani, la proroga dell’ordinanza speciale che autorizza le Idf a richiamare 320.000 riservisti per un servizio di riserva esteso fino al 2 marzo 2025. Lo ha riferito il sito di notizie israeliano Walla.

“Domani, il governo approverà di nuovo l’estensione del servizio di riserva per 320.000 riservisti, le stesse persone che hanno già prestato servizio per 250 o 300 giorni. Se il governo arruolasse migliaia di giovani haredim, sarebbe possibile alleggerire il peso su coloro che prestano servizio e lavorano”, ha affermato il leader dell’opposizione e membro della Knesset di Yesh Atid Yair Lapid in una dichiarazione su X.