Mo: Beirut, ’55 persone uccise oggi in Libano negli attacchi israeliani’

Beirut, 23 nov. (Adnkronos/Afp) – Il Libano ha affermato che gli attacchi aerei israeliani di oggi hanno ucciso più di 55 persone, molte delle quali nel centro di Beirut, mentre il ministro della Difesa israeliano ha promesso un’azione decisa contro Hezbollah, in una telefonata con la sua controparte statunitense.

In particolare, i soccorritori hanno dichiarato che gli attacchi aerei israeliani in Libano prima dell’alba e il fuoco dei carri armati hanno ucciso 19 persone e ne hanno ferite più di 40. Un raid nel cuore di Beirut ha fatto crollare un edificio residenziale e ha scosso gli abitanti di tutta la città, causando la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre 66, ha reso noto il ministero della Salute libanese.