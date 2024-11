La Struttura di Missione della Zes (sigla che sta per Zona Economica Speciale) Unica in conclusione della conferenza dei servizi ha deciso di autorizzare l’investimento della Erbagil, un’azienda made in Sannio – già attiva a Guardia Sanframondi – che si occupa di ricerca, produzione ed industrializzazione e che opera nel settore dei medical devices, cosmetici e prodotti per l’agricoltura seguendo scrupolosamente l’intera filiera produttiva mediante l’utilizzo di protocolli agronomici.

