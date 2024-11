Università: Mollicone, ‘solidarietà a ragazzi di Azione universitaria, spegnere fuoco violenza’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà ai ragazzi di Azione Universitaria che sono stati aggrediti alla Sapienza mentre erano impegnati nelle elezioni per la rappresentanza negli organi dell’ateneo. Questa aggressione è l’ultima di una serie di atti violenti che tutti i giorni rappresentanti dei collettivi di sinistra perpetrano all’interno delle facoltà di tutta Italia. Dobbiamo lavorare per spegnere il fuoco della violenza politica prima che divampi del tutto. Condanniamo con forza ogni atto intimidatorio ma in particolar modo quelli che avvengono all’interno di luoghi che dovrebbero essere, invece, la casa della libertà e del confronto che sono alla base della democrazia e della Costituzione”. Così dichiara il Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.