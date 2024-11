Ue: Schlein, ‘gioia per nomina Fabrizia Panzetti a segretaria generale gruppo S&D’

Roma, 20 nov- (Adnkronos) – “Tutta la comunità del Partito Democratico esprime grande gioia per la nomina di Fabrizia Panzetti a Segretaria Generale del Gruppo S&D al Parlamento europeo. Fabrizia Panzetti porterà un valore aggiunto non solo per la propria grande competenza ed esperienza professionale, ma sicuramente anche per l’impegno ad avvicinare le istituzioni europee ai cittadini e a rafforzare la battaglia politica per un’Europa progressista, femminista, federalista”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.