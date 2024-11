Ci sono due indagati in relazione alla morte di Issouf Songne, il diciottenne del Burkina Faso che era deceduto il 13 ottobre dell’anno scorso a causa di un incidente stradale occorsogli mentre era alla guida della sua bicicletta lungo la strada statale Appia. Poco prima delle 5:45, si ricorda, il ragazzo, che era ospite presso il Centro di accoglienza ‘I ragazzi del Sole’ sito nella zona delle Campizze, come ogni mattina si stava dirigendo a lavoro con la bici quando era stato tamponato dal lato sinistro di un’automobile – una Fiat 550 L – che procedeva in direzione Montesarchio e che l’avrebbe urtato con lo specchietto provocandone la caduta.

