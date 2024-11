Sanità, Bitonci (Lega): “Per pubblica risorse importanti da Pnrr, quasi 14 mld”

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) – “Il tema della sanità è centrale. Nel Pnrr ci sono risorse importanti, quasi 14 miliardi di euro, e molte sono rivolte alla sanità territoriale. L’esperienza del Covid ha fatto capire a tutte le amministrazioni quanto sia importante l’assistenza sanitaria e soprattutto la sanità di carattere territoriale. Ci sono due progetti fondamentali: le Case di comunità e gli Ospedali di comunità finanziati complessivamente per 2 miliardi e mezzo”. Lo ha detto Massimo Bitonci (Lega), sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo ieri a Roma all’incontro ‘La Salute degli italiani tra tradizione, ripresa e resilienza’, uno degli appuntamenti del format ‘Principi Attivi’, ciclo di incontri promosso da Boehringer Ingelheim Italia per discutere delle priorità più stringenti in tema di salute pubblica.

“La partnership tra pubblico e privato è fondamentale non solo nel settore farmaceutico – ha sottolineato Bitonci – Ci sono settori in cui il pubblico può fare tanto, penso ai temi della telemedicina, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione. Chiaramente il pubblico non può arrivare dappertutto e in quei casi la collaborazione col privato è davvero importante”.