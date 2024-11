Rai: opposizioni, ‘Vigilanza bloccata da Colle Oppio maggioranza, caso a presidenti Camere’**

Roma, 20 nov (Adnkronos) – “E’ gravissimo che la Vigilanza Rai sia bloccata da quasi due mesi. Intervengano i presidenti di Camera e Senato”. Pd, Iv e Avs hanno posto la questione della Vigilanza Rai in aula alla Camera. “La maggioranza per la terza volta consecutiva non si presenta a votare il parere sulla presidenza della Rai, è la prima volta che accade una cosa del genere -ha detto Stefano Graziano, del Pd-. C’è non un Aventino ma un Colle Oppio della maggioranza che blocca la Vigilanza per obbligare qualcuno della minoranza a votare la presidente designata dalla maggioranza. Bisogna interessare i presidenti delle Camera di un fatto gravissimo”.

Graziano ha anche sottolineato il “fatto politico: l’Aventino della maggioranza blocca l’istituzione parlamentare, non ci fanno fare nemmeno le audizioni. Una situazione davvero grave. Dopo aver occupato la Rai e fatto Telemeloni vogliono farla fallire”. Sulla stessa linea Maria Elena Boschi, di Iv: “Da quasi due mesi siamo in fase di totale inoperatività della Vigilanza per responsabilità esclusiva della maggioranza per vendetta o ripicca non si sa contro chi, perchè è la maggioranza che è incapace di eleggere il presidente. La maggioranza impedisce alle opposizioni di svolgere il ruolo di vigilanza, è gravissimo, inaccettabile”.

Anche Filiberto Zaratti, di Avs, ha parlato di “una situazione inaccettabile. Non si può tenere un organismo così importante bloccato solo perchè la maggioranza non ha deciso il suo parere sul presidente della Rai”.