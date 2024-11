Minori: Fontana, ‘pace primo impegno che dobbiamo ai bambini’

Roma, 20 nov (Adnkronos) – “In questa Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il pensiero va a tutti i bambini che affrontano le devastazioni della guerra, la sofferenza e le difficoltà della povertà”. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Ogni bambino merita di crescere in pace, protetto e con opportunità per un futuro migliore. La pace è un impegno che dobbiamo innanzitutto a loro. Le protezioni e le cure necessarie per il benessere dei minori devono essere al centro di un rinnovato impegno di tutta la comunità internazionale, che deve agire con determinazione per tutelarli, soprattutto se esposti a contesti di violenza, sopraffazione e abusi”, conclude Fontana.