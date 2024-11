Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Università faro di pensiero critico, laboratorio di idee innovative”

Roma, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi viviamo in un’epoca che ci sfida incessantemente obbligandoci a riflettere sul ruolo dell’Università. Le sfide globali, le connessioni internazionali ci dimostrano che intrecciano i destini delle diverse società. In questo contesto, l’Università è chiamata a svolgere un ruolo cruciale, che va oltre la trasmissione del sapere: deve essere faro di pensiero critico, laboratorio di idee innovative e luogo di dialogo capace di formare cittadine e cittadini del mondo, pronti a comprendere e a interpretare le sfide globali con responsabilità, lungimiranza e spirito etico”. E’ quanto ha detto Nathan Levialdi Ghiron, Magnifico Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tema dell’evento le Interconnessioni e sfide globali: il ruolo strategico dell’università.

“L’obiettivo dell’Università è formare persone in grado di comprendere e interpretare le dinamiche che attraversano il nostro tempo, di navigare con consapevolezza tra le sfide contemporanee e di influenzare attivamente i processi decisionali. Solo attraverso un sapere aperto, capace di trasformarsi e di arricchirsi nel dialogo collettivo, potremo dare vita a una generazione che non solo reagisce agli eventi, ma che, con competenza e senso etico, sa guidarli verso un futuro più equo e sostenibile. Questo comporta una formazione che vada oltre l’acquisizione di competenze tecniche e teoriche: è cruciale che l’Università prepari individui capaci di pensiero critico, sistemico, di risoluzione di problemi complessi e di gestione dell’incertezza, in grado di operare con flessibilità e responsabilità. Oggi, non possiamo limitarci a formare specialisti in singoli settori: è fondamentale coltivare una formazione interdisciplinare e interculturale, che consenta a ciascuno di contribuire a un miglioramento collettivo. Tale trasformazione richiede un continuo aggiornamento”, ha aggiunto.

L’intervento del rettore è proseguito focalizzando l’attenzione, tra le altre cose, sull’internazionalizzazione in ateneo e la crescita importante del numero degli studenti stranieri: oltre 2600 nello scorso anno accademico. Oltre a sottolineare le attività per l’inclusione e l’orientamento, come il programma degli studenti ambasciatori, lo Student Ambassador Program, e l’offerta didattica in lingua inglese di 17 tra corsi e curricula erogati. Evidenziati anche gli ottimi posizionamenti nei ranking internazionali: “Secondo il Times Higher Education 2025, Roma Tor Vergata è seconda in Italia e prima tra gli atenei romani per Internazionalizzazione; nello Shanghai Ranking 2024 è prima in Italia e settima in Europa per le scienze infermieristiche”, ha concluso.