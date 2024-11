Lo ricorderà per sempre questo giorno Mario Perlingieri, quello del suo debutto in azzurro. Prima volta assoluta con la Nazionale U20 per l’attaccante del Benevento, schierato dal 1’ in Elite League nel match contro la Romania di ieri pomeriggio, chiuso sul 4-1. Non ha deluso le aspettative il classe 2005, scelto in coppia con Lorenzo Anghelè della Juventus dal ct Bernardo Corradi.

