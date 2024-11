Carceri: Serracchiani, ‘chiediamo informativa urgente Nordio su gravi fatti Trapani’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Chiediamo una informativa urgente del ministro Nordio sui gravissimi fatti avvenuti nel carcere di Trapani con accuse molto gravi di tortura e sistemi di detenzione che superano la legalità”. Lo ha detto Debora Serracchiani, deputata dem e responsabile nazionale Giustizia del Partito democratico, intervenendo in aula.

“Questi episodi sporcano il lavoro durissimo che correttamente svolgono quotidianamente le donne e gli uomini della polizia penitenziaria con senso del dovere e svolgendo mansioni che spesso neppure gli competono. Noi chiediamo che venga fatta chiarezza in primo luogo in Aula dal ministro Nordio oppure dal sottosegretario Delmastro che ha la delega al dipartimento penitenziario, magari evitando che lo facesse con intima gioia”.