Cambiare si può. Il derby ha certificato quello che era il pensiero di molti: un altro Benevento è possibile. Non dal punto di vista dei principi di gioco, ci mancherebbe, ma per quanto riguarda gli interpreti sì. La sfida con l’Avellino ha infatti detto che questa squadra può fare a meno di qualche colonna portante o meglio che quando i fedelissimi di Auteri non sono nella miglior giornata, ci sono alternative valide sulle quali poter fare affidamento.

