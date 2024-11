Qualità della vita, Benevento arretra in quasi tutte le dimensioni: ora lo scontro è politico

Lo studio condotto da ItaliaOggi – ItalCommunication, assolutamente severo con Benevento, ha dato fiato alle trombe delle opposizioni, pronte a stigmatizzare la propaganda di Mastella e i suoi, pur a fronte di dati negativi incontrovertibili. In effetti, il dato positivo di cui l’amministrazione può fregiarsi è legato all’Ambiente (58’ posizione avendone scalare 2 rispetto al 2023), nel mentre il gradino più basso del podio raggiunto un fatto di “Reati e sicurezza” è, ovviamente, ascrivibile all’azione delle forze dell’ordine. “È davvero incredibile che, dinanzi alle performance non certamente positive registrate da Benevento nell’indagine sulla Qualità della Vita 2024, il Sindaco si limiti a gloriarsi del risultato registrato sulla Sicurezza, certamente non dovuto all’azione politica.

