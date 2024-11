Cyberbullismo, Ciulli (Google): “La sicurezza dei minori è la nostra priorità”

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La sicurezza dei minori in rete è una priorità per Google. Da tempo abbiamo iniziato un’interlocuzione arricchente con Moige. Noi costruiamo piattaforme disegnate apposta per i minori e prive di rischi rispetto all’internet aperto.”

Ha dichiarato Diego Ciulli, public policy manager di Google a margine dell’evento “Giovani ambasciatori in Parlamento”, l’evento nella sala dei Gruppi della Camera dei Deputati dove studenti selezionati in tutta Italia hanno condiviso riflessioni su temi come i rischi informatici, il bullismo e il cyberbullismo. “Diamo strumenti ai genitori per controllare e guidare le presenza online dei propri figli, oltre a fare grandi campagne informative come quella di oggi con gli ambasciatori alla Camera dei Deputati per garantire ai ragazzi di vivere internet rimanendo al sicuro.”