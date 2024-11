Inutile che i consiglieri Francesco Farese e Gerardo Giorgione attendano quanto disposto dal segretario generale: il rilascio degli atti relativi al concorso per tre istruttori di vigilanza non ci sarà. Il capo della segreteria del sindaco Giovanni Zanone ha fatto sapere che, in effetti, gli atti posso essere visionati, ma non se ne può estrarre copia.

