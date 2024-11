Studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” in protesta. “Tutta la comunità studentesca non può restare ferma e continuare a subire le strampalate decisioni dell’Amministrazione provinciale. La situazione nei vari edifici assegnatici fa rabbrividire: al Calandra sono già caduti calcinacci e la ex mensa universitaria del Calandra trasformata per l’occasione in edificio scolastico, in cui alcune classi sono in attesa di essere trasferite…”.

