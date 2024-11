Il beneventano continua ad essere penalizzato nelle classifiche qualità della vita dai fattori afferenti l’economia e il lavoro, in linea conm quanto accade in Campania e nel Mezzogiorno. Un dato strutturale confermato dall’ultima pubblicazione del report Qualità della vita di Italia Oggi.

Il beneventano perde sette sette posizioni passando dalla 76esima del report 2023 alla 83esima del 2024.

Su scala regionale perde il primo posto, ora appannaggio dell’avellinese che passa dall’83esima posizione del 2023 alla 82esima di quest’anno. Un sorpasso in realtà al fotofinish perché il differenziale tra i due territori è davvero minimo.

