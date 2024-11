Vicina la conclusione dell’iter validazione del nuovo progetto esecutivo con intervento da 3 milioni di euro e non 1,6 per il poliambultorio di via Minghetti da riattare e ristrutturare. Un presidio pensato come polo medicina territoriale che ha subito – nonostante appalto assegnato nel 2022 per concretizzare un programma investimento contemplato nel piano edilizia ospedaliera-sanitaria della Campania del 2019, ma già tratteggiato in precedenti programmazioni – molte vicissitudini legate all’impatto del caro vita, della super inflazione che lo rese circa un anno e mezzo fa insostenibile in modo sopravvenuto.

