Il Benevento riprende l’Avellino: Viviani beffa i Lupi allo scadere

E’ l’uomo derby a permettere al Benevento di evitare il ko con l’Avellino, lasciando così inalterato il margine sui biancoverdi. Dopo aver deciso il faccia a faccia con la Casertana, Mattia Viviani si toglie lo sfizio di far male anche ai Lupi, togliendo loro tre punti che sentivano di avere già in tasca. Lo fa all’ultimo assalto, sfruttando al meglio l’assist di Starita per pareggiare i conti e annullare così il vantaggio degli ospiti che, dopo essere andati sotto complice il gol di Lanini, la ribaltano con Frascatore e D’Ausilio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia