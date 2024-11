Droga: ordinanza, capo ultrà Lucci usava corriere Amazon per consegne hashish

Milano, 18 nov. (Adnkronos) – L’inchiesta della Dda di Milano – che ha portato a smantellare un gruppo specializzato nello spaccio di droga e hashish e ad arrestare venti persone – ha permesso di “apprezzare al meglio lo spessore criminale” di Luca Lucci, capo ultrà della Curva Sud del Milan e già in carcere per l’indagine ‘Doppia curva’, “e il suo particolare modus operandi per la distribuzione dello stupefacente”.

Nel dettaglio, è emerso che Lucci si serviva, per le proprie consegne, “dell’opera di un soggetto non meglio identificato, indicato come ‘Amazon’, evidentemente dipendente della nota società di acquisti online, ed usuario di un furgone della società di spedizioni Gls”.

Nel provvedimento del gip di Milano Luigi Iannelli si evidenza come lo sconosciuto, in occasione dei suoi giri per la consegna dei pacchi, “trovava il tempo di concretizzare anche le consegne di stupefacente per conto di Lucci, a fronte di un compenso pari a 500 euro (‘devo dare al ragazzo di Amazon sempre 500 che me li metto in tasca… Lui sempre quello vuole fra’)”. Il riferimento è a una consegna di hashish perfezionata nel corso del pomeriggio del 15 dicembre 2020.