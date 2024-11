Gli uffici Risorse Umane del Comune di Benevento continuano ad essere super-impegnati, a non avere tempo. Ed, infatti, a distanza di una settimana dall’intimazione del segretario generale, gli atti del concorso per tre istruttori di vigilanza non sono stati ancora rilasciati.

Eppure, Riccardo Feola aveva raccomandato pronta sollecitudine. “Ma il concetto di immediatezza nell’era dell’Amministrazione Mastella va di pari passo con quello di trasparenza” denuncia Francesco Farese che, assieme a Gerardo Giorgione, ha richiesto quegli atti. È passata quasi una settimana da quando il Segretario Generale ha strigliato il Dirigente al Personale che ci aveva negato l’accesso agli atti dei concorsi.

