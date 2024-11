Cecchettin: Moretti (Pd), ‘la lotta al patriarcato è centrale contro i femminicidi’

Roma, 18 nov (Adnkronos) – “La lotta al patriarcato non è una questione ideologica come sostiene invece il ministro Valditara. Ma dovrebbe rappresentare una battaglia comune per sradicare maschilismo, violenza e sopraffazione. Se quasi il 40 per cento delle donne non ha un conto corrente proprio e se la disparità salariale è ancora un fenomeno diffuso, questo significa che esiste una predominanza maschile che mina la libertà personale di troppe di noi. Lo ha detto la vice capodelegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti, intervenuta questa mattina in collegamento dall’Europarlamento per la presentazione della Fondazione Cecchettin.

“Tutta la società deve essere partecipe di questa lotta contro la discriminazione e la violenza e per farlo bisogna favorire una cultura di uguaglianza di genere e di lotta agli stereotipi che è del tutto opposta a quella che anche alcuni esponenti di questo governo dimostrano esserne pericolosamente intrisi”, ha aggiunto.

“Voglio ringraziare Gino Cecchettin, una persona straordinaria che ha tramutato lo strazio più grande in impegno sociale e civile. La battaglia contro la violenza non va solo a beneficio delle donne ma a favore di tutta la nostra comunità ”, ha concluso.