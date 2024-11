A margine del passaggio delle reliquie di San Francesco all’ospedale di via Pacevecchia – un pezzetto di panno con tracce di sangue delle stimmate – la direttrice generale Maria Morgante ha detto la sua su un tema toccato dal sindaco Mastella tre giorni fa, in occasione della presentazione della rassegna BeneventoXSalute: un paziente oncologico in attesa ore per un intervento terapeutico al Pronto soccorso. Il primo cittadino ha invitato la Regione a fare la sua parte per risolvere le criticità.

