Mo: Bonelli, ‘silenzio politica su parole papa Francesco, presenteremo mozione’

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La politica italiana, in particolare la maggioranza che governa l’Italia, è in silenzioso imbarazzo per la richiesta di Papa Francesco di indagare se a Gaza sia stato commesso un genocidio ai danni del popolo palestinese. La richiesta del Papa va sostenuta”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

“Dal 7 ottobre 2023, giorno dell’orribile attentato terroristico perpetrato da Hamas, sono stati uccisi 43 mila civili di cui in maggioranza donne e bambini, sono stati bombardati ospedali, scuole, campi profughi ed è stata distrutta la rete idrica e il sistema igienico sanitario. A Gaza e in Cisgiordania sono stati uccisi dall’esercito d’Israele dal 7 di ottobre ad oggi 167 giornalisti, mentre 134 sono stati arrestati. La Striscia è diventata ormai una landa desolata di macerie con quasi 2 milioni di profughi. Chiediamo che l’Italia sostenga l’indagine internazionale per verificare se siano stati commessi crimini di guerra sostenendo l’azione del tribunale penale internazionale”.

“Per queste ragioni presenteremo una mozione in Parlamento per impegnare il governo a sostenere un’indagine internazionale per appurare se a Gaza sia in atto un genocidio”, conclude Bonelli.