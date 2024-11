Denaro, preziosi e anche armi nel mirino di delinquenti impegnati in incursioni predatorie nell’hinterland beneventano. Saccheggiati due appartamenti in un condominio di San Giorgio del Sannio: asportarti oro, gioielli, denaro e in un caso anche un fucile e due pistole regolarmente detenute.

