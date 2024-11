Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Oggi si è tenuta una manifestazione filorussa a Genova contro Pina Picierno, il suo impegno per l’Ucraina, contro il Pd, contro l’Europa e i suoi valori. Una vergogna che non so dire. La nostra libertà più forte del loro odio, la nostra democrazia della loro fosca dittatura”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi.