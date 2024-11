Cresce la presenza della catena di supermercati Dodecà: ieri mattina a Benevento, il punto vendita a distanza di solo un mese dall’apertura a Roma di tre nuovi punti vendita. Si restituisce in tal modo alla parte alta della città il supermercato di via Pietro Nenni che in questi decenni aveva visto alternarsi GS, poi Carrefour, Rossotono per un brevissimo periodo ed, oggi, l’ennesima iniziativa imprenditoriale della Multicedi di Pastorano nel Casertano.

