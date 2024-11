Mo: raid israeliano su periferia sud di Beirut dopo avviso di evacuazione

Beirut, 16 nov. (Adnkronos/afp) – Tre raid aerei israeliani hanno colpito la periferia sud di Beirut, dopo un appello dell’Idf a evacuare il quartiere roccaforte di Hezbollah. Immagini pubblicate da Afptv mostrano una grande colonna di fumo alzarsi tra i palazzi della capitale.

Da qualche giorno, i bombardamenti israeliani si stanno concentrando sulla periferia meridionale della capitale libanese, in gran parte disabitata. Poco prima dei raid, un portavoce dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha avvisato in arabo di evacuare le zone “vicino alle infrastrutture e agli interessi di Hezbollah”.

L’Agenzia nazionale d’informazione libanese (Ani) ha confermato tre raid effettuati dal “nemico”, tra cui uno nei pressi del comune di Haret Hreik. “Il primo attacco su Haret Hreik ha distrutto edifici e causato danni nell’area circostante”, si legge. Ani riporta anche di altri attacchi israeliani sul Libano meridionale, effettuati nella notte e all’inizio di sabato in diversi villaggi, in particolare nella regione di Bint Jbeil.