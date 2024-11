L’assenza della tifoseria organizzata dell’Avellino finirà inevitabilmente per trasformare la sfida di domani in un derby a metà, ma in ogni caso sugli spalti del ‘Vigorito’ non mancherà lo spettacolo. A garantirlo la spinta della Curva Sud – che per l’occasione ha pensato a diverse iniziative sul quale vige il massimo riserbo per garantire l’effetto sorpresa – e di un pubblico quasi interamente di fede giallorossa.

