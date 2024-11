Carceri: Moretti (Pd), ‘a Delmastro serve specialista bravo’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Al pistolero Delmastro non bisogna solo togliere la poltrona sulla quale indegnamente siede. Dopo ciò che ha detto , ovvero di provare gioia nel non far respirare i detenuti, dovrebbe proprio andare da un bravo professionista e farsi curare. La cosa allucinante è che nessuno dei vertici di Fdi prende le distanze da queste parole oscene. Si vede che Delmastro interpreta bene il pensiero del governo sullo stato di diritto”. Così la vice capodelegazione del Pd a Bruxelles, Alessandra Moretti.