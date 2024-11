Autonomia: Borghi (Iv), ‘Lega vuole andare avanti? Si faccia referendum’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “C’è un punto tutto politico, in questa intervista del presidente leghista della Regione Lombardia”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, postando l’intervista del presidente Attilio Fontana su La Repubblica.

“Non è tanto la sbavatura contro il Parlamento, detta da chi evidentemente si concepisce quasi come un capo di stato estero che negozia un trattato con il governo. A quello siamo abituati, ma ci ha posto rimedio la Consulta. Il punto politico – spiega Borghi – è ‘andiamo avanti’. La Lega, insomma, non paga di un pronunciamento che ha svuotato in tutto e per tutto la legge Calderoli, ritiene che si possa e debba andare avanti. Bene, allora facciamolo: si vada al referendum popolare su ciò che rimane di questo ‘spacca Italia’. Cosi parleranno i cittadini elettori”.