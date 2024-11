Autonomia: Baldino (M5S), ‘Calderoli vuole zittire opposizioni’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Calderoli non solo vuole zittire le opposizioni, non si sa su quale base democratica, ma diffama anche il Presidente Conte, chiamandolo in causa sui Dpcm emanati durante la pandemia, da lui definiti ‘limiti alla libertà personale con l’uso di un atto amministrativo’”. Così in una nota la vicepresidente M5S Camera, Vittoria Baldino.

“Confondere una situazione di emergenza con un capriccio politico denota la sua totale incapacità e irresponsabilità. Forse dimentica le sentenze che hanno stabilito che i Dpcm non erano una scorciatoia usata per legiferare senza passare dal Parlamento, come volevano fare loro con i Lep, ma semplici provvedimenti attuativi di norme contenute in decreti-legge puntualmente convertiti dalle Camere”.

“Con le sue parole diffamatorie, si arriva al paradosso: li hanno così tanto criticati per poi mutuarli per definire i diritti sociali per tutti i cittadini, senza passare dal Parlamento. Invece di vaneggiare, abbiano il coraggio di ammettere che quella sull’autonomia è semplicemente una riforma pericolosa e dannosa per il Paese”.