Sostenibilità dei sistema idrici” un focus su più questioni di attualità sul ciclo idrico integrato, le sue problematiche e gli scenari, ieri mattina in città, presso la sala convegni di Palazzo Paolo V, evento promosso da Gesesa e Unisannio.

Emersa come principale priorità la necessità di investimenti per le infrastrutture idriche in tutta la Campania, con reti acquedottistiche ormai datate e con forti perdite; l’impellenza di risolvere le problematiche rispetto gara gestore servizio idrico Ato Benevento; il fattore freno investimenti delle complessità burocratiche.

